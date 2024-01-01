10 bin Polonya zlotisinden Laos kipine

Reel döviz kuru ile PLN → LAK çevirin

1,000zł PLN = 5.368₭ LAK

14:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 PLN → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5.537,16005.806,1800
Düşük5.343,30005.343,3000
Ortalama5.442,09805.612,9902
Değişim-3.05%-6.82%
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1 PLN → LAK istatistikleri

PLN → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.537,1600, en düşük 5.343,3000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.442,0980 oldu. PLN → LAK kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

PLN → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.806,1800, en düşük 5.343,3000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.612,9902 oldu. PLN → LAK kurundaki değişiklik -6.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4210,8861.394,6411,08723,938
1 EUR1,05610,83789,1780,9361.473,2311,71225,287
1 GBP1,2621,1951106,5611,1181.760,3813,99530,216
1 INR0,0120,0110,00910,0116,520,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Laos Kipi
1 PLN5.367,85000 LAK
5 PLN26.839,25000 LAK
10 PLN53.678,50000 LAK
20 PLN107.357,00000 LAK
50 PLN268.392,50000 LAK
100 PLN536.785,00000 LAK
250 PLN1.341.962,50000 LAK
500 PLN2.683.925,00000 LAK
1000 PLN5.367.850,00000 LAK
2000 PLN10.735.700,00000 LAK
5000 PLN26.839.250,00000 LAK
10000 PLN53.678.500,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Polonya Zlotisi
1 LAK0,00019 PLN
5 LAK0,00093 PLN
10 LAK0,00186 PLN
20 LAK0,00373 PLN
50 LAK0,00931 PLN
100 LAK0,01863 PLN
250 LAK0,04657 PLN
500 LAK0,09315 PLN
1000 LAK0,18629 PLN
2000 LAK0,37259 PLN
5000 LAK0,93147 PLN
10000 LAK1,86294 PLN