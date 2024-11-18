bin Polonya zlotisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile PLN → KES çevirin

1,000zł PLN = 31,64Ksh KES

14:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 PLN → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek32,585233,8962
Düşük31,434531,4345
Ortalama32,002332,8574
Değişim-2.75%-5.65%
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1 PLN → KES istatistikleri

PLN → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 32,5852, en düşük 31,4345 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32,0023 oldu. PLN → KES kurundaki değişiklik -2.75 değerindeydi.

PLN → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 33,8962, en düşük 31,4345 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,8574 oldu. PLN → KES kurundaki değişiklik -5.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4230,8861.394,4811,07723,924
1 EUR1,05710,83789,2220,9361.473,7611,70725,284
1 GBP1,2631,1951106,5881,1181.760,613,98630,205
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5180,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kenya Şilini
1 PLN31,63980 KES
5 PLN158,19900 KES
10 PLN316,39800 KES
20 PLN632,79600 KES
50 PLN1.581,99000 KES
100 PLN3.163,98000 KES
250 PLN7.909,95000 KES
500 PLN15.819,90000 KES
1000 PLN31.639,80000 KES
2000 PLN63.279,60000 KES
5000 PLN158.199,00000 KES
10000 PLN316.398,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Polonya Zlotisi
1 KES0,03161 PLN
5 KES0,15803 PLN
10 KES0,31606 PLN
20 KES0,63212 PLN
50 KES1,58029 PLN
100 KES3,16058 PLN
250 KES7,90145 PLN
500 KES15,80290 PLN
1000 KES31,60580 PLN
2000 KES63,21160 PLN
5000 KES158,02900 PLN
10000 KES316,05800 PLN