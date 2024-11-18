50 Polonya zlotisinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile PLN → JPY çevirin

1,000zł PLN = 37,87¥ JPY

14:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 PLN → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek38,327538,3275
Düşük37,534436,4423
Ortalama37,907737,6084
Değişim0.32%0.18%
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1 PLN → JPY istatistikleri

PLN → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 38,3275, en düşük 37,5344 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,9077 oldu. PLN → JPY kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

PLN → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 38,3275, en düşük 36,4423 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 37,6084 oldu. PLN → JPY kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4230,8861.394,4811,07723,924
1 EUR1,05710,83789,2220,9361.473,7611,70725,284
1 GBP1,2631,1951106,5881,1181.760,613,98630,205
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5180,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Japon Yeni
1 PLN37,86970 JPY
5 PLN189,34850 JPY
10 PLN378,69700 JPY
20 PLN757,39400 JPY
50 PLN1.893,48500 JPY
100 PLN3.786,97000 JPY
250 PLN9.467,42500 JPY
500 PLN18.934,85000 JPY
1000 PLN37.869,70000 JPY
2000 PLN75.739,40000 JPY
5000 PLN189.348,50000 JPY
10000 PLN378.697,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Polonya Zlotisi
100 JPY2,64064 PLN
1000 JPY26,40640 PLN
1500 JPY39,60960 PLN
2000 JPY52,81280 PLN
3000 JPY79,21920 PLN
5000 JPY132,03200 PLN
5400 JPY142,59456 PLN
10000 JPY264,06400 PLN
15000 JPY396,09600 PLN
20000 JPY528,12800 PLN
25000 JPY660,16000 PLN
30000 JPY792,19200 PLN