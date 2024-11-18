bin Polonya zlotisinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → IDR çevirin

1,000zł PLN = 3.874Rp IDR

13:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 PLN → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.949,30004.065,4000
Düşük3.833,27003.833,2700
Ortalama3.892,16473.949,3037
Değişim-0.78%-3.56%
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1 PLN → IDR istatistikleri

PLN → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.949,3000, en düşük 3.833,2700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.892,1647 oldu. PLN → IDR kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

PLN → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.065,4000, en düşük 3.833,2700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.949,3037 oldu. PLN → IDR kurundaki değişiklik -3.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4250,8861.394,7511,08923,945
1 EUR1,05610,83689,1570,9361.472,9311,71125,288
1 GBP1,2631,1961106,5991,1191.761,0814,00230,234
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Endonezya Rupisi
1 PLN3.873,51000 IDR
5 PLN19.367,55000 IDR
10 PLN38.735,10000 IDR
20 PLN77.470,20000 IDR
50 PLN193.675,50000 IDR
100 PLN387.351,00000 IDR
250 PLN968.377,50000 IDR
500 PLN1.936.755,00000 IDR
1000 PLN3.873.510,00000 IDR
2000 PLN7.747.020,00000 IDR
5000 PLN19.367.550,00000 IDR
10000 PLN38.735.100,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Polonya Zlotisi
1 IDR0,00026 PLN
5 IDR0,00129 PLN
10 IDR0,00258 PLN
20 IDR0,00516 PLN
50 IDR0,01291 PLN
100 IDR0,02582 PLN
250 IDR0,06454 PLN
500 IDR0,12908 PLN
1000 IDR0,25816 PLN
2000 IDR0,51633 PLN
5000 IDR1,29082 PLN
10000 IDR2,58164 PLN