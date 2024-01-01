bin Polonya zlotisinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile PLN → GNF çevirin

1,000zł PLN = 2.098GFr GNF

13:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → GNF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

GNF
1 PLN → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.177,79002.270,0400
Düşük2.090,06002.090,0600
Ortalama2.136,16572.196,6339
Değişim-3.68%-6.43%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → GNF istatistikleri

PLN → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.177,7900, en düşük 2.090,0600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.136,1657 oldu. PLN → GNF kurundaki değişiklik -3.68 değerindeydi.

PLN → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.270,0400, en düşük 2.090,0600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.196,6339 oldu. PLN → GNF kurundaki değişiklik -6.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4070,8871.395,111,09323,968
1 EUR1,05610,83689,1210,9361.473,0211,71225,305
1 GBP1,2631,1961106,6061,121.762,0114,0130,272
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5280,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Gine Frangı
1 PLN2.097,57000 GNF
5 PLN10.487,85000 GNF
10 PLN20.975,70000 GNF
20 PLN41.951,40000 GNF
50 PLN104.878,50000 GNF
100 PLN209.757,00000 GNF
250 PLN524.392,50000 GNF
500 PLN1.048.785,00000 GNF
1000 PLN2.097.570,00000 GNF
2000 PLN4.195.140,00000 GNF
5000 PLN10.487.850,00000 GNF
10000 PLN20.975.700,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Polonya Zlotisi
1 GNF0,00048 PLN
5 GNF0,00238 PLN
10 GNF0,00477 PLN
20 GNF0,00953 PLN
50 GNF0,02384 PLN
100 GNF0,04767 PLN
250 GNF0,11919 PLN
500 GNF0,23837 PLN
1000 GNF0,47674 PLN
2000 GNF0,95348 PLN
5000 GNF2,38371 PLN
10000 GNF4,76742 PLN