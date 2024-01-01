1 Polonya zlotisinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile PLN → ALL çevirin

1,000zł PLN = 22,66Lek ALL

12:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 PLN → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,948423,5278
Düşük22,514722,5147
Ortalama22,668423,0105
Değişim-1.25%-2.85%
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1 PLN → ALL istatistikleri

PLN → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,9484, en düşük 22,5147 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,6684 oldu. PLN → ALL kurundaki değişiklik -1.25 değerindeydi.

PLN → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,5278, en düşük 22,5147 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,0105 oldu. PLN → ALL kurundaki değişiklik -2.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4130,8881.397,8911,11123,988
1 EUR1,05410,83588,9540,9361.473,111,70925,279
1 GBP1,2621,1981106,5411,1211.764,3514,02530,278
1 INR0,0120,0110,00910,01116,560,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Arnavutluk Leki
1 PLN22,66040 ALL
5 PLN113,30200 ALL
10 PLN226,60400 ALL
20 PLN453,20800 ALL
50 PLN1.133,02000 ALL
100 PLN2.266,04000 ALL
250 PLN5.665,10000 ALL
500 PLN11.330,20000 ALL
1000 PLN22.660,40000 ALL
2000 PLN45.320,80000 ALL
5000 PLN113.302,00000 ALL
10000 PLN226.604,00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Polonya Zlotisi
1 ALL0,04413 PLN
5 ALL0,22065 PLN
10 ALL0,44130 PLN
20 ALL0,88260 PLN
50 ALL2,20649 PLN
100 ALL4,41298 PLN
250 ALL11,03245 PLN
500 ALL22,06490 PLN
1000 ALL44,12980 PLN
2000 ALL88,25960 PLN
5000 ALL220,64900 PLN
10000 ALL441,29800 PLN