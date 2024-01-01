50 Pakistan rupisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile PKR → PEN çevirin

1,000₨ PKR = 0,01368S/. PEN

11:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 PKR → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01370,0137
Düşük0,01350,0133
Ortalama0,01360,0135
Değişim1.20%1.70%
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1 PKR → PEN istatistikleri

PKR → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0135 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0136 oldu. PKR → PEN kurundaki değişiklik 1.20 değerindeydi.

PKR → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0133 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0135 oldu. PKR → PEN kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4150,7923,6731,4093,75434,535
1 EUR1,054188,990,8353,8721,4853,95836,407
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,52314,6351,7784,73743,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Peru Nuevo Solü
1 PKR0,01368 PEN
5 PKR0,06838 PEN
10 PKR0,13676 PEN
20 PKR0,27351 PEN
50 PKR0,68379 PEN
100 PKR1,36757 PEN
250 PKR3,41893 PEN
500 PKR6,83785 PEN
1000 PKR13,67570 PEN
2000 PKR27,35140 PEN
5000 PKR68,37850 PEN
10000 PKR136,75700 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Pakistan Rupisi
1 PEN73,12260 PKR
5 PEN365,61300 PKR
10 PEN731,22600 PKR
20 PEN1.462,45200 PKR
50 PEN3.656,13000 PKR
100 PEN7.312,26000 PKR
250 PEN18.280,65000 PKR
500 PEN36.561,30000 PKR
1000 PEN73.122,60000 PKR
2000 PEN146.245,20000 PKR
5000 PEN365.613,00000 PKR
10000 PEN731.226,00000 PKR