bin Pakistan rupisinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile PKR → GTQ çevirin

1,000₨ PKR = 0,02779Q GTQ

10:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 PKR → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02780,0279
Düşük0,02770,0277
Ortalama0,02780,0278
Değişim-0.09%0.03%
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1 PKR → GTQ istatistikleri

PKR → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0278, en düşük 0,0277 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0278 oldu. PKR → GTQ kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

PKR → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0279, en düşük 0,0277 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0278 oldu. PKR → GTQ kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3920,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,057189,1680,8373,8811,4893,96636,496
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,57414,6381,7794,7443,62

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Guatemala Quetzalı
1 PKR0,02779 GTQ
5 PKR0,13896 GTQ
10 PKR0,27792 GTQ
20 PKR0,55583 GTQ
50 PKR1,38958 GTQ
100 PKR2,77915 GTQ
250 PKR6,94788 GTQ
500 PKR13,89575 GTQ
1000 PKR27,79150 GTQ
2000 PKR55,58300 GTQ
5000 PKR138,95750 GTQ
10000 PKR277,91500 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Pakistan Rupisi
1 GTQ35,98220 PKR
5 GTQ179,91100 PKR
10 GTQ359,82200 PKR
20 GTQ719,64400 PKR
50 GTQ1.799,11000 PKR
100 GTQ3.598,22000 PKR
250 GTQ8.995,55000 PKR
500 GTQ17.991,10000 PKR
1000 GTQ35.982,20000 PKR
2000 GTQ71.964,40000 PKR
5000 GTQ179.911,00000 PKR
10000 GTQ359.822,00000 PKR