20 Pakistan rupisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile PKR → GHS çevirin

1,000₨ PKR = 0,05710GH¢ GHS

09:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GHS
1 PKR → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05950,0595
Düşük0,05710,0556
Ortalama0,05840,0570
Değişim-0.68%2.64%
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1 PKR → GHS istatistikleri

PKR → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0595, en düşük 0,0571 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0584 oldu. PKR → GHS kurundaki değişiklik -0.68 değerindeydi.

PKR → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0595, en düşük 0,0556 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0570 oldu. PKR → GHS kurundaki değişiklik 2.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3980,7913,6731,4093,75434,546
1 EUR1,057189,1740,8363,8811,4893,96636,501
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,196106,63214,6411,784,74343,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Gana Sedisi
1 PKR0,05710 GHS
5 PKR0,28548 GHS
10 PKR0,57096 GHS
20 PKR1,14192 GHS
50 PKR2,85479 GHS
100 PKR5,70959 GHS
250 PKR14,27398 GHS
500 PKR28,54795 GHS
1000 PKR57,09590 GHS
2000 PKR114,19180 GHS
5000 PKR285,47950 GHS
10000 PKR570,95900 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Pakistan Rupisi
1 GHS17,51440 PKR
5 GHS87,57200 PKR
10 GHS175,14400 PKR
20 GHS350,28800 PKR
50 GHS875,72000 PKR
100 GHS1.751,44000 PKR
250 GHS4.378,60000 PKR
500 GHS8.757,20000 PKR
1000 GHS17.514,40000 PKR
2000 GHS35.028,80000 PKR
5000 GHS87.572,00000 PKR
10000 GHS175.144,00000 PKR