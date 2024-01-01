100 Pakistan rupisinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile PKR → FKP çevirin

1,000₨ PKR = 0,002849£ FKP

09:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → FKP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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FKP
1 PKR → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0027
Ortalama0,00280,0027
Değişim3.35%3.49%
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1 PKR → FKP istatistikleri

PKR → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. PKR → FKP kurundaki değişiklik 3.35 değerindeydi.

PKR → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0027 oldu. PKR → FKP kurundaki değişiklik 3.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - FKP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3960,7923,6731,4083,75434,537
1 EUR1,057189,1770,8373,8811,4883,96636,494
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,57114,6381,7794,7443,612

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 PKR0,00285 FKP
5 PKR0,01425 FKP
10 PKR0,02849 FKP
20 PKR0,05698 FKP
50 PKR0,14246 FKP
100 PKR0,28492 FKP
250 PKR0,71229 FKP
500 PKR1,42458 FKP
1000 PKR2,84915 FKP
2000 PKR5,69830 FKP
5000 PKR14,24575 FKP
10000 PKR28,49150 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Pakistan Rupisi
1 FKP350,98100 PKR
5 FKP1.754,90500 PKR
10 FKP3.509,81000 PKR
20 FKP7.019,62000 PKR
50 FKP17.549,05000 PKR
100 FKP35.098,10000 PKR
250 FKP87.745,25000 PKR
500 FKP175.490,50000 PKR
1000 FKP350.981,00000 PKR
2000 FKP701.962,00000 PKR
5000 FKP1.754.905,00000 PKR
10000 FKP3.509.810,00000 PKR