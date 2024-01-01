500 Falkland Adaları poundundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile FKP → PKR çevirin

1.000£ FKP = 350.8₨ PKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PKR
1 FKP → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek362.8080373.2710
Düşük350.7730350.7730
Ortalama358.9195364.1194
Değişim-3.30%-3.22%
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1 FKP → PKR istatistikleri

FKP → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 362.8080, en düşük 350.7730 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 358.9195 oldu. FKP → PKR kurundaki değişiklik -3.30 değerindeydi.

FKP → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 373.2710, en düşük 350.7730 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 364.1194 oldu. FKP → PKR kurundaki değişiklik -3.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

FKP → USD

FKP → EUR

FKP → GBP

FKP → INR

FKP → JPY

FKP → RUB

FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Pakistan Rupisi
1 FKP350.77300 PKR
5 FKP1753.86500 PKR
10 FKP3507.73000 PKR
20 FKP7015.46000 PKR
50 FKP17538.65000 PKR
100 FKP35077.30000 PKR
250 FKP87693.25000 PKR
500 FKP175386.50000 PKR
1000 FKP350773.00000 PKR
2000 FKP701546.00000 PKR
5000 FKP1753865.00000 PKR
10000 FKP3507730.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Falkland Adaları Poundu
1 PKR0.00285 FKP
5 PKR0.01425 FKP
10 PKR0.02851 FKP
20 PKR0.05702 FKP
50 PKR0.14254 FKP
100 PKR0.28508 FKP
250 PKR0.71271 FKP
500 PKR1.42542 FKP
1000 PKR2.85085 FKP
2000 PKR5.70170 FKP
5000 PKR14.25425 FKP
10000 PKR28.50850 FKP