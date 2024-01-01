1 Pakistan rupisinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → BZD çevirin

1,000₨ PKR = 0,007196BZ$ BZD

09:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → BZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BZD
1 PKR → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00720,0072
Düşük0,00720,0072
Ortalama0,00720,0072
Değişim0.00%0.27%
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1 PKR → BZD istatistikleri

PKR → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0072 oldu. PKR → BZD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0072 oldu. PKR → BZD kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,40,7923,6731,4093,75434,512
1 EUR1,056189,160,8373,881,4893,96536,459
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,58514,6381,784,7443,584

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Belize Doları
1 PKR0,00720 BZD
5 PKR0,03598 BZD
10 PKR0,07196 BZD
20 PKR0,14391 BZD
50 PKR0,35978 BZD
100 PKR0,71955 BZD
250 PKR1,79889 BZD
500 PKR3,59777 BZD
1000 PKR7,19554 BZD
2000 PKR14,39108 BZD
5000 PKR35,97770 BZD
10000 PKR71,95540 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Pakistan Rupisi
1 BZD138,97500 PKR
5 BZD694,87500 PKR
10 BZD1.389,75000 PKR
20 BZD2.779,50000 PKR
50 BZD6.948,75000 PKR
100 BZD13.897,50000 PKR
250 BZD34.743,75000 PKR
500 BZD69.487,50000 PKR
1000 BZD138.975,00000 PKR
2000 BZD277.950,00000 PKR
5000 BZD694.875,00000 PKR
10000 BZD1.389.750,00000 PKR