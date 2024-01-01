5.000 Pakistan rupisinden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → BMD çevirin

1,000₨ PKR = 0,003598$ BMD

09:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → BMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BMD
1 PKR → BMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00360,0036
Düşük0,00360,0036
Ortalama0,00360,0036
Değişim0.00%0.27%
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1 PKR → BMD istatistikleri

PKR → BMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0036 oldu. PKR → BMD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → BMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0036 oldu. PKR → BMD kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4010,7923,6731,413,75434,512
1 EUR1,055189,0560,8363,8761,4873,96136,415
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,54414,6371,7794,73843,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bermuda Doları
1 PKR0,00360 BMD
5 PKR0,01799 BMD
10 PKR0,03598 BMD
20 PKR0,07196 BMD
50 PKR0,17989 BMD
100 PKR0,35978 BMD
250 PKR0,89944 BMD
500 PKR1,79889 BMD
1000 PKR3,59777 BMD
2000 PKR7,19554 BMD
5000 PKR17,98885 BMD
10000 PKR35,97770 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Pakistan Rupisi
1 BMD277,95000 PKR
5 BMD1.389,75000 PKR
10 BMD2.779,50000 PKR
20 BMD5.559,00000 PKR
50 BMD13.897,50000 PKR
100 BMD27.795,00000 PKR
250 BMD69.487,50000 PKR
500 BMD138.975,00000 PKR
1000 BMD277.950,00000 PKR
2000 BMD555.900,00000 PKR
5000 BMD1.389.750,00000 PKR
10000 BMD2.779.500,00000 PKR