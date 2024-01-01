5 Pakistan rupisinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile PKR → AWG çevirin

1,000₨ PKR = 0,006440ƒ AWG

09:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AWG
1 PKR → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00640,0065
Düşük0,00640,0064
Ortalama0,00640,0064
Değişim0.00%0.27%
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1 PKR → AWG istatistikleri

PKR → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0064 oldu. PKR → AWG kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0065, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0064 oldu. PKR → AWG kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3990,7923,6731,413,75434,504
1 EUR1,055189,020,8363,8741,4873,95936,393
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,49914,6351,7794,73643,539

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Aruba Florini
1 PKR0,00644 AWG
5 PKR0,03220 AWG
10 PKR0,06440 AWG
20 PKR0,12880 AWG
50 PKR0,32200 AWG
100 PKR0,64400 AWG
250 PKR1,61000 AWG
500 PKR3,22001 AWG
1000 PKR6,44001 AWG
2000 PKR12,88002 AWG
5000 PKR32,20005 AWG
10000 PKR64,40010 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Pakistan Rupisi
1 AWG155,27900 PKR
5 AWG776,39500 PKR
10 AWG1.552,79000 PKR
20 AWG3.105,58000 PKR
50 AWG7.763,95000 PKR
100 AWG15.527,90000 PKR
250 AWG38.819,75000 PKR
500 AWG77.639,50000 PKR
1000 AWG155.279,00000 PKR
2000 AWG310.558,00000 PKR
5000 AWG776.395,00000 PKR
10000 AWG1.552.790,00000 PKR