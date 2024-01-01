50 Filipinler pesosundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile PHP → NOK çevirin

1,000₱ PHP = 0,1890kr NOK

07:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 PHP → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18990,1935
Düşük0,18670,1855
Ortalama0,18860,1885
Değişim-0.48%1.78%
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1 PHP → NOK istatistikleri

PHP → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1899, en düşük 0,1867 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1886 oldu. PHP → NOK kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

PHP → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1935, en düşük 0,1855 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1885 oldu. PHP → NOK kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,8154,6457,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,664109,7125,139
1 EUR1,0551,48711,6340,8361.474,33163,1157,641
1 AUD0,6460,910,61210,511902,55999,8544,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Norveç Kronu
1 PHP0,18896 NOK
5 PHP0,94480 NOK
10 PHP1,88961 NOK
20 PHP3,77922 NOK
50 PHP9,44805 NOK
100 PHP18,89610 NOK
250 PHP47,24025 NOK
500 PHP94,48050 NOK
1000 PHP188,96100 NOK
2000 PHP377,92200 NOK
5000 PHP944,80500 NOK
10000 PHP1.889,61000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Filipinler Pesosu
1 NOK5,29210 PHP
5 NOK26,46050 PHP
10 NOK52,92100 PHP
20 NOK105,84200 PHP
50 NOK264,60500 PHP
100 NOK529,21000 PHP
250 NOK1.323,02500 PHP
500 NOK2.646,05000 PHP
1000 NOK5.292,10000 PHP
2000 NOK10.584,20000 PHP
5000 NOK26.460,50000 PHP
10000 NOK52.921,00000 PHP