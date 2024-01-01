2.000 Filipinler pesosundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile PHP → NOK çevirin

1,000₱ PHP = 0,1890kr NOK

07:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 PHP → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18990,1935
Düşük0,18670,1855
Ortalama0,18860,1885
Değişim-0.48%1.78%
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1 PHP → NOK istatistikleri

PHP → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1899, en düşük 0,1867 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1886 oldu. PHP → NOK kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

PHP → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1935, en düşük 0,1855 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1885 oldu. PHP → NOK kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,63154,7657,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,473109,795,139
1 EUR1,0551,48611,6330,8351.473,8163,27,638
1 AUD0,6460,910,61210,511902,2499,9094,676

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Norveç Kronu
1 PHP0,18904 NOK
5 PHP0,94518 NOK
10 PHP1,89035 NOK
20 PHP3,78070 NOK
50 PHP9,45175 NOK
100 PHP18,90350 NOK
250 PHP47,25875 NOK
500 PHP94,51750 NOK
1000 PHP189,03500 NOK
2000 PHP378,07000 NOK
5000 PHP945,17500 NOK
10000 PHP1.890,35000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Filipinler Pesosu
1 NOK5,29003 PHP
5 NOK26,45015 PHP
10 NOK52,90030 PHP
20 NOK105,80060 PHP
50 NOK264,50150 PHP
100 NOK529,00300 PHP
250 NOK1.322,50750 PHP
500 NOK2.645,01500 PHP
1000 NOK5.290,03000 PHP
2000 NOK10.580,06000 PHP
5000 NOK26.450,15000 PHP
10000 NOK52.900,30000 PHP