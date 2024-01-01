Filipinler pesosundan Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → HKD çevirin

1.000 php
139,73 hkd

1.00000 PHP = 0.13973 HKD

17:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.349350.929351.535980.7946911332.01150.1557.1936
1 CAD0.74109810.688721.138310.588944987.149111.285.33116
1 EUR1.076051.4519711.652790.8551051433.31161.5757.74067
1 AUD0.651050.8784940.60503710.517384867.20597.75844.68339

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Hong Kong Doları
1 PHP0.13973 HKD
5 PHP0.69865 HKD
10 PHP1.39730 HKD
20 PHP2.79460 HKD
50 PHP6.98650 HKD
100 PHP13.97300 HKD
250 PHP34.93250 HKD
500 PHP69.86500 HKD
1000 PHP139.73000 HKD
2000 PHP279.46000 HKD
5000 PHP698.65000 HKD
10000 PHP1397.30000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Filipinler Pesosu
100 HKD715.66400 PHP
200 HKD1431.32800 PHP
300 HKD2146.99200 PHP
500 HKD3578.32000 PHP
1000 HKD7156.64000 PHP
2000 HKD14313.28000 PHP
2500 HKD17891.60000 PHP
3000 HKD21469.92000 PHP
4000 HKD28626.56000 PHP
5000 HKD35783.20000 PHP
10000 HKD71566.40000 PHP
20000 HKD143132.80000 PHP