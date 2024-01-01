Peru Nuevo solünden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile PEN → SBD çevirin

1.000 pen
2.118,02 sbd

1.00000 PEN = 2.11802 SBD

16:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855361.0756589.29931.452071.653450.94766518.3723
1 GBP1.169111.25755104.41.697631.933061.1079121.4792
1 USD0.92970.795197183.01891.349951.537160.8810517.0802
1 INR0.01119830.009578510.012045410.01626080.01851580.01061260.205739

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Solomon Adaları doları
1 PEN2.11802 SBD
5 PEN10.59010 SBD
10 PEN21.18020 SBD
20 PEN42.36040 SBD
50 PEN105.90100 SBD
100 PEN211.80200 SBD
250 PEN529.50500 SBD
500 PEN1059.01000 SBD
1000 PEN2118.02000 SBD
2000 PEN4236.04000 SBD
5000 PEN10590.10000 SBD
10000 PEN21180.20000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Peru Nuevo Solü
1 SBD0.47214 PEN
5 SBD2.36069 PEN
10 SBD4.72139 PEN
20 SBD9.44278 PEN
50 SBD23.60695 PEN
100 SBD47.21390 PEN
250 SBD118.03475 PEN
500 SBD236.06950 PEN
1000 SBD472.13900 PEN
2000 SBD944.27800 PEN
5000 SBD2360.69500 PEN
10000 SBD4721.39000 PEN