Panama balboasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile PAB → BTN çevirin

1.000 pab
83.026,10 btn

1.00000 PAB = 83.02610 BTN

16:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.0756589.30291.452931.652940.9480118.3694
1 GBP1.1691111.25755104.4051.698641.932461.1083321.4758
1 USD0.929650.795197183.02231.350751.536690.8813517.0775
1 INR0.01119780.009578110.01204510.01626970.01850930.01061580.205698

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Panama balboasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / Bhutan Ngultrumu
1 PAB83.02610 BTN
5 PAB415.13050 BTN
10 PAB830.26100 BTN
20 PAB1660.52200 BTN
50 PAB4151.30500 BTN
100 PAB8302.61000 BTN
250 PAB20756.52500 BTN
500 PAB41513.05000 BTN
1000 PAB83026.10000 BTN
2000 PAB166052.20000 BTN
5000 PAB415130.50000 BTN
10000 PAB830261.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Panama Balboası
1 BTN0.01204 PAB
5 BTN0.06022 PAB
10 BTN0.12044 PAB
20 BTN0.24089 PAB
50 BTN0.60222 PAB
100 BTN1.20444 PAB
250 BTN3.01110 PAB
500 BTN6.02220 PAB
1000 BTN12.04440 PAB
2000 BTN24.08880 PAB
5000 BTN60.22200 PAB
10000 BTN120.44400 PAB