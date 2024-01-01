巴拿马巴波亚兑不丹努尔特鲁姆

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B/.1.000 PAB = Nu.84.08 BTN

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BTN
1 PAB兑BTN过去 30 天过去 90 天
84.077684.0854
83.410083.4100
一般83.876583.8502
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1 PAB 兑 BTN 统计信息

过去 30 天，PAB 兑 BTN 的表现如下：30 天高点为 84.0776，30 天低点为 83.4100。这意味着 30 天平均值为 83.8765。PAB 兑 BTN 的变化为 0.80。

过去 90 天，PAB 兑 BTN 的表现如下：90 天高点为 84.0854，90 天低点为 83.4100。这意味着 90 天平均值为 83.8502。PAB 兑 BTN 的变化为 0.40。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08290.9671.4971.6240.93621.598
1 GBP1.211.299109.2031.7971.9491.12325.928
1 USD0.9240.77184.0771.3831.5010.86519.962
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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巴拿马巴波亚/不丹努尔特鲁姆汇率
1 PAB84.07760 BTN
5 PAB420.38800 BTN
10 PAB840.77600 BTN
20 PAB1,681.55200 BTN
50 PAB4,203.88000 BTN
100 PAB8,407.76000 BTN
250 PAB21,019.40000 BTN
500 PAB42,038.80000 BTN
1000 PAB84,077.60000 BTN
2000 PAB168,155.20000 BTN
5000 PAB420,388.00000 BTN
10000 PAB840,776.00000 BTN
不丹努尔特鲁姆/巴拿马巴波亚汇率
1 BTN0.01189 PAB
5 BTN0.05947 PAB
10 BTN0.11894 PAB
20 BTN0.23788 PAB
50 BTN0.59469 PAB
100 BTN1.18938 PAB
250 BTN2.97345 PAB
500 BTN5.94690 PAB
1000 BTN11.89380 PAB
2000 BTN23.78760 PAB
5000 BTN59.46900 PAB
10000 BTN118.93800 PAB