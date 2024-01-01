Panama balboasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile PAB → BGN çevirin

1.000 pab
1.818,30 bgn

1.00000 PAB = 1.81830 BGN

16:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552351.0755589.29381.452911.652790.94789518.3696
1 GBP1.1692711.25765104.4121.69891.932621.1083421.4798
1 USD0.929750.795134183.02151.350851.536690.881317.0793
1 INR0.0111990.009577440.012045110.01627110.01850950.01061530.205721

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Panama balboasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / Bulgar Levası
1 PAB1.81830 BGN
5 PAB9.09150 BGN
10 PAB18.18300 BGN
20 PAB36.36600 BGN
50 PAB90.91500 BGN
100 PAB181.83000 BGN
250 PAB454.57500 BGN
500 PAB909.15000 BGN
1000 PAB1818.30000 BGN
2000 PAB3636.60000 BGN
5000 PAB9091.50000 BGN
10000 PAB18183.00000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Panama Balboası
1 BGN0.54996 PAB
5 BGN2.74982 PAB
10 BGN5.49964 PAB
20 BGN10.99928 PAB
50 BGN27.49820 PAB
100 BGN54.99640 PAB
250 BGN137.49100 PAB
500 BGN274.98200 PAB
1000 BGN549.96400 PAB
2000 BGN1099.92800 PAB
5000 BGN2749.82000 PAB
10000 BGN5499.64000 PAB