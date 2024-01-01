500 Bulgar levasından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile BGN → PAB çevirin

500 bgn
276,73 pab

1,000лв BGN = 0,5535B/. PAB

23:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,55920,5592
Düşük0,54900,5461
Ortalama0,55490,5526
Değişim0.82%0.90%
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1 BGN → PAB istatistikleri

BGN → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5592, en düşük 0,5490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5549 oldu. BGN → PAB kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

BGN → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5592, en düşük 0,5461 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5526 oldu. BGN → PAB kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6811,3811,5281,3370,77818,211
1 EUR1,08211,8191,4941,6541,4470,84219,708
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,834
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Panama Balboası
1 BGN0,55347 PAB
5 BGN2,76733 PAB
10 BGN5,53465 PAB
20 BGN11,06930 PAB
50 BGN27,67325 PAB
100 BGN55,34650 PAB
250 BGN138,36625 PAB
500 BGN276,73250 PAB
1000 BGN553,46500 PAB
2000 BGN1.106,93000 PAB
5000 BGN2.767,32500 PAB
10000 BGN5.534,65000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Bulgar Levası
1 PAB1,80680 BGN
5 PAB9,03400 BGN
10 PAB18,06800 BGN
20 PAB36,13600 BGN
50 PAB90,34000 BGN
100 PAB180,68000 BGN
250 PAB451,70000 BGN
500 PAB903,40000 BGN
1000 PAB1.806,80000 BGN
2000 PAB3.613,60000 BGN
5000 PAB9.034,00000 BGN
10000 PAB18.068,00000 BGN