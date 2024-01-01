Yemen riyalinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile OMR → PEN çevirin

1.000 omr
10.049,60 pen

1.00000 OMR = 10.04960 PEN

16:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.0757589.31441.453071.652840.9476918.3747
1 GBP1.1693811.25795104.4421.699181.932781.1082121.4868
1 USD0.929450.794944183.02521.350751.536450.8809517.0808
1 INR0.01119640.009574730.012044510.01626920.01850590.01061060.20573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Peru Nuevo Solü
1 OMR10.04960 PEN
5 OMR50.24800 PEN
10 OMR100.49600 PEN
20 OMR200.99200 PEN
50 OMR502.48000 PEN
100 OMR1004.96000 PEN
250 OMR2512.40000 PEN
500 OMR5024.80000 PEN
1000 OMR10049.60000 PEN
2000 OMR20099.20000 PEN
5000 OMR50248.00000 PEN
10000 OMR100496.00000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Umman Riyali
1 PEN0.09951 OMR
5 PEN0.49753 OMR
10 PEN0.99506 OMR
20 PEN1.99013 OMR
50 PEN4.97532 OMR
100 PEN9.95063 OMR
250 PEN24.87658 OMR
500 PEN49.75315 OMR
1000 PEN99.50630 OMR
2000 PEN199.01260 OMR
5000 PEN497.53150 OMR
10000 PEN995.06300 OMR