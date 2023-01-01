5 Yemen riyalinden Bahama dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → BSD çevirin

5 omr
12,99 bsd

1.00000 OMR = 2.59737 BSD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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OMR → BSD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 BSD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Bahama dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Bahama Doları
1 OMR2.59737 BSD
5 OMR12.98685 BSD
10 OMR25.97370 BSD
20 OMR51.94740 BSD
50 OMR129.86850 BSD
100 OMR259.73700 BSD
250 OMR649.34250 BSD
500 OMR1298.68500 BSD
1000 OMR2597.37000 BSD
2000 OMR5194.74000 BSD
5000 OMR12986.85000 BSD
10000 OMR25973.70000 BSD
Çevrim kurları Bahama Doları / Umman Riyali
1 BSD0.38500 OMR
5 BSD1.92502 OMR
10 BSD3.85005 OMR
20 BSD7.70010 OMR
50 BSD19.25025 OMR
100 BSD38.50050 OMR
250 BSD96.25125 OMR
500 BSD192.50250 OMR
1000 BSD385.00500 OMR
2000 BSD770.01000 OMR
5000 BSD1925.02500 OMR
10000 BSD3850.05000 OMR