Nikaragua kordobasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile NIO → NOK çevirin

1.000 nio
285,51 nok

1.00000 NIO = 0.28551 NOK

15:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856131.078389.50641.453391.651810.9473318.3808
1 GBP1.1680511.25955104.5511.697681.929461.1065321.4704
1 USD0.92740.793934183.0071.347851.531860.8785517.0461
1 INR0.01117240.009564670.012047210.01623780.01845460.0105840.205357

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Norveç Kronu
1 NIO0.28551 NOK
5 NIO1.42753 NOK
10 NIO2.85507 NOK
20 NIO5.71014 NOK
50 NIO14.27535 NOK
100 NIO28.55070 NOK
250 NIO71.37675 NOK
500 NIO142.75350 NOK
1000 NIO285.50700 NOK
2000 NIO571.01400 NOK
5000 NIO1427.53500 NOK
10000 NIO2855.07000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Nikaragua Kordobası
1 NOK3.50254 NIO
5 NOK17.51270 NIO
10 NOK35.02540 NIO
20 NOK70.05080 NIO
50 NOK175.12700 NIO
100 NOK350.25400 NIO
250 NOK875.63500 NIO
500 NOK1751.27000 NIO
1000 NOK3502.54000 NIO
2000 NOK7005.08000 NIO
5000 NOK17512.70000 NIO
10000 NOK35025.40000 NIO