10 Maldivler rufiyaasından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile MVR → CAD çevirin

10 mvr
0,87 cad

1.00000 MVR = 0.08746 CAD

04:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.96670.92941.534681.348450.79481883.01211.34655
1 ZAR0.05272410.0490.08091460.07109570.0419064.376730.0709955
1 EUR1.07620.408211.651321.450930.8551989.3211.44889
1 AUD0.651612.35870.60557610.878650.51790354.09070.877412

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kanada Doları
1 MVR0.08746 CAD
5 MVR0.43729 CAD
10 MVR0.87458 CAD
20 MVR1.74916 CAD
50 MVR4.37289 CAD
100 MVR8.74578 CAD
250 MVR21.86445 CAD
500 MVR43.72890 CAD
1000 MVR87.45780 CAD
2000 MVR174.91560 CAD
5000 MVR437.28900 CAD
10000 MVR874.57800 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Maldivler Rufiyaası
1 CAD11.43410 MVR
5 CAD57.17050 MVR
10 CAD114.34100 MVR
20 CAD228.68200 MVR
50 CAD571.70500 MVR
100 CAD1143.41000 MVR
250 CAD2858.52500 MVR
500 CAD5717.05000 MVR
1000 CAD11434.10000 MVR
2000 CAD22868.20000 MVR
5000 CAD57170.50000 MVR
10000 CAD114341.00000 MVR