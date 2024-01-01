10 bin Mauritius rupisinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile MUR → VUV çevirin

10.000 mur
26.060 vuv

1,000 MUR = 2,606 VUV

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Vanuatu Vatusu
1 MUR2,60604 VUV
5 MUR13,03020 VUV
10 MUR26,06040 VUV
20 MUR52,12080 VUV
50 MUR130,30200 VUV
100 MUR260,60400 VUV
250 MUR651,51000 VUV
500 MUR1.303,02000 VUV
1000 MUR2.606,04000 VUV
2000 MUR5.212,08000 VUV
5000 MUR13.030,20000 VUV
10000 MUR26.060,40000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Mauritius Rupisi
1 VUV0,38372 MUR
5 VUV1,91862 MUR
10 VUV3,83724 MUR
20 VUV7,67448 MUR
50 VUV19,18620 MUR
100 VUV38,37240 MUR
250 VUV95,93100 MUR
500 VUV191,86200 MUR
1000 VUV383,72400 MUR
2000 VUV767,44800 MUR
5000 VUV1.918,62000 MUR
10000 VUV3.837,24000 MUR