bin Mauritius rupisinden Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile MUR → MMK çevirin

1.000 mur
45.010,70 mmk

1,000 MUR = 45,01 MMK

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Mauritius rupisinden Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Myanmar Kyatı
1 MUR45,01070 MMK
5 MUR225,05350 MMK
10 MUR450,10700 MMK
20 MUR900,21400 MMK
50 MUR2.250,53500 MMK
100 MUR4.501,07000 MMK
250 MUR11.252,67500 MMK
500 MUR22.505,35000 MMK
1000 MUR45.010,70000 MMK
2000 MUR90.021,40000 MMK
5000 MUR225.053,50000 MMK
10000 MUR450.107,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Mauritius Rupisi
1 MMK0,02222 MUR
5 MMK0,11108 MUR
10 MMK0,22217 MUR
20 MMK0,44434 MUR
50 MMK1,11085 MUR
100 MMK2,22169 MUR
250 MMK5,55423 MUR
500 MMK11,10845 MUR
1000 MMK22,21690 MUR
2000 MMK44,43380 MUR
5000 MMK111,08450 MUR
10000 MMK222,16900 MUR