100 Myanmar kyatından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MMK → MUR çevirin

100 mmk
2,22 mur

1,000K MMK = 0,02219₨ MUR

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02340,0234
Düşük0,02220,0218
Ortalama0,02250,0224
Değişim-0.64%0.21%
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1 MMK → MUR istatistikleri

MMK → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0234, en düşük 0,0222 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0225 oldu. MMK → MUR kurundaki değişiklik -0.64 değerindeydi.

MMK → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0234, en düşük 0,0218 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0224 oldu. MMK → MUR kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5571,3880,9271,5418,2790,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,61310,6681,10913,1670,5665,219
1 EUR1,07938,3641,49811,66119,7220,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Mauritius Rupisi
1 MMK0,02219 MUR
5 MMK0,11097 MUR
10 MMK0,22194 MUR
20 MMK0,44388 MUR
50 MMK1,10971 MUR
100 MMK2,21941 MUR
250 MMK5,54853 MUR
500 MMK11,09705 MUR
1000 MMK22,19410 MUR
2000 MMK44,38820 MUR
5000 MMK110,97050 MUR
10000 MMK221,94100 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Myanmar Kyatı
1 MUR45,05700 MMK
5 MUR225,28500 MMK
10 MUR450,57000 MMK
20 MUR901,14000 MMK
50 MUR2.252,85000 MMK
100 MUR4.505,70000 MMK
250 MUR11.264,25000 MMK
500 MUR22.528,50000 MMK
1000 MUR45.057,00000 MMK
2000 MUR90.114,00000 MMK
5000 MUR225.285,00000 MMK
10000 MUR450.570,00000 MMK