10 bin Mauritius rupisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile MUR → CNY çevirin

10.000 mur
1.549,02 cny

1,000 MUR = 0,1549 CNY

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Mauritius rupisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 MUR0,15490 CNY
5 MUR0,77451 CNY
10 MUR1,54902 CNY
20 MUR3,09804 CNY
50 MUR7,74510 CNY
100 MUR15,49020 CNY
250 MUR38,72550 CNY
500 MUR77,45100 CNY
1000 MUR154,90200 CNY
2000 MUR309,80400 CNY
5000 MUR774,51000 CNY
10000 MUR1.549,02000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Mauritius Rupisi
1 CNY6,45571 MUR
5 CNY32,27855 MUR
10 CNY64,55710 MUR
20 CNY129,11420 MUR
50 CNY322,78550 MUR
100 CNY645,57100 MUR
250 CNY1.613,92750 MUR
500 CNY3.227,85500 MUR
1000 CNY6.455,71000 MUR
2000 CNY12.911,42000 MUR
5000 CNY32.278,55000 MUR
10000 CNY64.557,10000 MUR