5 Moritanya ouguiyasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile MRU → MXN çevirin

5 mru
2,10 mxn

1,000 MRU = 0,4198 MXN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Meksika Pesosu
1 MRU0,41981 MXN
5 MRU2,09903 MXN
10 MRU4,19805 MXN
20 MRU8,39610 MXN
50 MRU20,99025 MXN
100 MRU41,98050 MXN
250 MRU104,95125 MXN
500 MRU209,90250 MXN
1000 MRU419,80500 MXN
2000 MRU839,61000 MXN
5000 MRU2.099,02500 MXN
10000 MRU4.198,05000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Moritanya Ouguiyası
1 MXN2,38206 MRU
5 MXN11,91030 MRU
10 MXN23,82060 MRU
20 MXN47,64120 MRU
50 MXN119,10300 MRU
100 MXN238,20600 MRU
250 MXN595,51500 MRU
500 MXN1.191,03000 MRU
1000 MXN2.382,06000 MRU
2000 MXN4.764,12000 MRU
5000 MXN11.910,30000 MRU
10000 MXN23.820,60000 MRU