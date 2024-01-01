5 Myanmar kyatından Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → SBD çevirin

5 mmk
0,02 sbd

1,000K MMK = 0,003971SI$ SBD

23:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → SBD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00400,0040
Düşük0,00390,0039
Ortalama0,00390,0039
Değişim1.13%0.71%
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1 MMK → SBD istatistikleri

MMK → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0040, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0039 oldu. MMK → SBD kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

MMK → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0040, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0039 oldu. MMK → SBD kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5851,3880,9271,53818,2930,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,64410,6681,10913,1830,5665,221
1 EUR1,07938,4021,49711,6619,7410,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Solomon Adaları doları
1 MMK0,00397 SBD
5 MMK0,01985 SBD
10 MMK0,03971 SBD
20 MMK0,07942 SBD
50 MMK0,19854 SBD
100 MMK0,39708 SBD
250 MMK0,99270 SBD
500 MMK1,98540 SBD
1000 MMK3,97080 SBD
2000 MMK7,94160 SBD
5000 MMK19,85400 SBD
10000 MMK39,70800 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Myanmar Kyatı
1 SBD251,83800 MMK
5 SBD1.259,19000 MMK
10 SBD2.518,38000 MMK
20 SBD5.036,76000 MMK
50 SBD12.591,90000 MMK
100 SBD25.183,80000 MMK
250 SBD62.959,50000 MMK
500 SBD125.919,00000 MMK
1000 SBD251.838,00000 MMK
2000 SBD503.676,00000 MMK
5000 SBD1.259.190,00000 MMK
10000 SBD2.518.380,00000 MMK