10 bin Myanmar kyatından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile MMK → RSD çevirin

10.000 mmk
516,08 rsd

1,000K MMK = 0,05161РСД RSD

23:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → RSD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05180,0521
Düşük0,05090,0509
Ortalama0,05130,0515
Değişim-0.46%-0.24%
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1 MMK → RSD istatistikleri

MMK → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0518, en düşük 0,0509 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0513 oldu. MMK → RSD kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.

MMK → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0521, en düşük 0,0509 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0515 oldu. MMK → RSD kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3880,9271,53818,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63210,6681,10913,1850,5665,221
1 EUR1,07938,3811,49711,6619,7430,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Sırp Dinarı
1 MMK0,05161 RSD
5 MMK0,25804 RSD
10 MMK0,51608 RSD
20 MMK1,03216 RSD
50 MMK2,58041 RSD
100 MMK5,16081 RSD
250 MMK12,90203 RSD
500 MMK25,80405 RSD
1000 MMK51,60810 RSD
2000 MMK103,21620 RSD
5000 MMK258,04050 RSD
10000 MMK516,08100 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Myanmar Kyatı
1 RSD19,37680 MMK
5 RSD96,88400 MMK
10 RSD193,76800 MMK
20 RSD387,53600 MMK
50 RSD968,84000 MMK
100 RSD1.937,68000 MMK
250 RSD4.844,20000 MMK
500 RSD9.688,40000 MMK
1000 RSD19.376,80000 MMK
2000 RSD38.753,60000 MMK
5000 RSD96.884,00000 MMK
10000 RSD193.768,00000 MMK