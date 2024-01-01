bin Myanmar kyatından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → NAD çevirin

1.000 mmk
8,70 nad

1,000K MMK = 0,008699$ NAD

23:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → NAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00890,0090
Düşük0,00850,0085
Ortalama0,00870,0087
Değişim-1.73%-1.15%
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1 MMK → NAD istatistikleri

MMK → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0089, en düşük 0,0085 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0087 oldu. MMK → NAD kurundaki değişiklik -1.73 değerindeydi.

MMK → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0090, en düşük 0,0085 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0087 oldu. MMK → NAD kurundaki değişiklik -1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5641,3880,9271,53918,2790,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62310,6681,10913,1690,5665,22
1 EUR1,07938,3721,49811,66119,7220,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Namibya Doları
1 MMK0,00870 NAD
5 MMK0,04349 NAD
10 MMK0,08699 NAD
20 MMK0,17398 NAD
50 MMK0,43494 NAD
100 MMK0,86989 NAD
250 MMK2,17472 NAD
500 MMK4,34945 NAD
1000 MMK8,69889 NAD
2000 MMK17,39778 NAD
5000 MMK43,49445 NAD
10000 MMK86,98890 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Myanmar Kyatı
1 NAD114,95700 MMK
5 NAD574,78500 MMK
10 NAD1.149,57000 MMK
20 NAD2.299,14000 MMK
50 NAD5.747,85000 MMK
100 NAD11.495,70000 MMK
250 NAD28.739,25000 MMK
500 NAD57.478,50000 MMK
1000 NAD114.957,00000 MMK
2000 NAD229.914,00000 MMK
5000 NAD574.785,00000 MMK
10000 NAD1.149.570,00000 MMK