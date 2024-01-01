10 Myanmar kyatından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → KYD çevirin

10 mmk
0,00 kyd

1,000K MMK = 0,0003902$ KYD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → KYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim0.00%0.08%
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1 MMK → KYD istatistikleri

MMK → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → KYD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

MMK → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → KYD kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5581,3880,9271,5418,2730,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,61810,6681,1113,1650,5665,22
1 EUR1,07938,3641,49811,66219,7140,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Cayman Adaları Doları
1 MMK0,00039 KYD
5 MMK0,00195 KYD
10 MMK0,00390 KYD
20 MMK0,00780 KYD
50 MMK0,01951 KYD
100 MMK0,03902 KYD
250 MMK0,09756 KYD
500 MMK0,19512 KYD
1000 MMK0,39024 KYD
2000 MMK0,78048 KYD
5000 MMK1,95119 KYD
10000 MMK3,90238 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Myanmar Kyatı
1 KYD2.562,54000 MMK
5 KYD12.812,70000 MMK
10 KYD25.625,40000 MMK
20 KYD51.250,80000 MMK
50 KYD128.127,00000 MMK
100 KYD256.254,00000 MMK
250 KYD640.635,00000 MMK
500 KYD1.281.270,00000 MMK
1000 KYD2.562.540,00000 MMK
2000 KYD5.125.080,00000 MMK
5000 KYD12.812.700,00000 MMK
10000 KYD25.625.400,00000 MMK