2.000 Myanmar kyatından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile MMK → KGS çevirin

2.000 mmk
80,26 kgs

1,000K MMK = 0,04013Лв KGS

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → KGS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04110,0422
Düşük0,04010,0401
Ortalama0,04060,0414
Değişim-2.32%-4.85%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → KGS istatistikleri

MMK → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0411, en düşük 0,0401 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0406 oldu. MMK → KGS kurundaki değişiklik -2.32 değerindeydi.

MMK → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0422, en düşük 0,0401 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0414 oldu. MMK → KGS kurundaki değişiklik -4.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3880,9271,5418,2740,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62310,6681,1113,1650,5665,22
1 EUR1,07938,3681,49711,66219,7140,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Kırgızistan Somu
1 MMK0,04013 KGS
5 MMK0,20066 KGS
10 MMK0,40131 KGS
20 MMK0,80263 KGS
50 MMK2,00657 KGS
100 MMK4,01313 KGS
250 MMK10,03283 KGS
500 MMK20,06565 KGS
1000 MMK40,13130 KGS
2000 MMK80,26260 KGS
5000 MMK200,65650 KGS
10000 MMK401,31300 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Myanmar Kyatı
1 KGS24,91820 MMK
5 KGS124,59100 MMK
10 KGS249,18200 MMK
20 KGS498,36400 MMK
50 KGS1.245,91000 MMK
100 KGS2.491,82000 MMK
250 KGS6.229,55000 MMK
500 KGS12.459,10000 MMK
1000 KGS24.918,20000 MMK
2000 KGS49.836,40000 MMK
5000 KGS124.591,00000 MMK
10000 KGS249.182,00000 MMK