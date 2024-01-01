50 Myanmar kyatından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → JMD çevirin

50 mmk
3,72 jmd

1,000K MMK = 0,07437J$ JMD

22:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07450,0745
Düşük0,07410,0739
Ortalama0,07430,0742
Değişim0.05%0.47%
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1 MMK → JMD istatistikleri

MMK → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0745, en düşük 0,0741 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0743 oldu. MMK → JMD kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

MMK → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0745, en düşük 0,0739 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0742 oldu. MMK → JMD kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5711,3880,9271,5418,2740,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,6310,6681,10913,1670,5665,22
1 EUR1,07938,3791,49711,66119,7170,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Jamaika Doları
1 MMK0,07437 JMD
5 MMK0,37186 JMD
10 MMK0,74372 JMD
20 MMK1,48745 JMD
50 MMK3,71862 JMD
100 MMK7,43723 JMD
250 MMK18,59308 JMD
500 MMK37,18615 JMD
1000 MMK74,37230 JMD
2000 MMK148,74460 JMD
5000 MMK371,86150 JMD
10000 MMK743,72300 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Myanmar Kyatı
1 JMD13,44590 MMK
5 JMD67,22950 MMK
10 JMD134,45900 MMK
20 JMD268,91800 MMK
50 JMD672,29500 MMK
100 JMD1.344,59000 MMK
250 JMD3.361,47500 MMK
500 JMD6.722,95000 MMK
1000 JMD13.445,90000 MMK
2000 JMD26.891,80000 MMK
5000 JMD67.229,50000 MMK
10000 JMD134.459,00000 MMK