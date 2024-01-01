250 Myanmar kyatından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile MMK → IDR çevirin

250 mmk
1.931,56 idr

1,000K MMK = 7,726Rp IDR

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,80227,8222
Düşük7,66207,5725
Ortalama7,72567,7104
Değişim-0.97%1.02%
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1 MMK → IDR istatistikleri

MMK → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,8022, en düşük 7,6620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,7256 oldu. MMK → IDR kurundaki değişiklik -0.97 değerindeydi.

MMK → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,8222, en düşük 7,5725 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,7104 oldu. MMK → IDR kurundaki değişiklik 1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5851,3880,9271,5418,2740,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,64410,6681,1113,1690,5665,221
1 EUR1,07938,3981,49711,66119,7180,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Endonezya Rupisi
1 MMK7,72624 IDR
5 MMK38,63120 IDR
10 MMK77,26240 IDR
20 MMK154,52480 IDR
50 MMK386,31200 IDR
100 MMK772,62400 IDR
250 MMK1.931,56000 IDR
500 MMK3.863,12000 IDR
1000 MMK7.726,24000 IDR
2000 MMK15.452,48000 IDR
5000 MMK38.631,20000 IDR
10000 MMK77.262,40000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Myanmar Kyatı
1 IDR0,12943 MMK
5 IDR0,64715 MMK
10 IDR1,29429 MMK
20 IDR2,58858 MMK
50 IDR6,47145 MMK
100 IDR12,94290 MMK
250 IDR32,35725 MMK
500 IDR64,71450 MMK
1000 IDR129,42900 MMK
2000 IDR258,85800 MMK
5000 IDR647,14500 MMK
10000 IDR1.294,29000 MMK