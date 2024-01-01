20 Myanmar kyatından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → HKD çevirin

20 mmk
0,07 hkd

1,000K MMK = 0,003719$ HKD

22:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → HKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00370,0037
Düşük0,00370,0037
Ortalama0,00370,0037
Değişim0.02%0.12%
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1 MMK → HKD istatistikleri

MMK → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0037 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0037 oldu. MMK → HKD kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

MMK → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0037 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0037 oldu. MMK → HKD kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5841,3880,9271,5418,2730,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63810,6681,1113,1660,5665,22
1 EUR1,07938,3931,49711,66219,7160,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Hong Kong Doları
1 MMK0,00372 HKD
5 MMK0,01860 HKD
10 MMK0,03719 HKD
20 MMK0,07438 HKD
50 MMK0,18595 HKD
100 MMK0,37190 HKD
250 MMK0,92975 HKD
500 MMK1,85950 HKD
1000 MMK3,71900 HKD
2000 MMK7,43800 HKD
5000 MMK18,59500 HKD
10000 MMK37,19000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Myanmar Kyatı
100 HKD26.889,00000 MMK
200 HKD53.778,00000 MMK
300 HKD80.667,00000 MMK
500 HKD134.445,00000 MMK
1000 HKD268.890,00000 MMK
2000 HKD537.780,00000 MMK
2500 HKD672.225,00000 MMK
3000 HKD806.670,00000 MMK
4000 HKD1.075.560,00000 MMK
5000 HKD1.344.450,00000 MMK
10000 HKD2.688.900,00000 MMK
20000 HKD5.377.800,00000 MMK