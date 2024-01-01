10 Myanmar kyatından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MMK → AMD çevirin

10 mmk
1,84 amd

1,000K MMK = 0,1845֏ AMD

21:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18500,1850
Düşük0,18420,1840
Ortalama0,18450,1845
Değişim-0.01%-0.06%
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1 MMK → AMD istatistikleri

MMK → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1850, en düşük 0,1842 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1845 oldu. MMK → AMD kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

MMK → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1850, en düşük 0,1840 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1845 oldu. MMK → AMD kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5651,3880,9271,53918,2770,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63210,6681,10913,1730,5665,222
1 EUR1,07938,3811,49711,6619,7250,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Ermeni Dramı
1 MMK0,18448 AMD
5 MMK0,92242 AMD
10 MMK1,84484 AMD
20 MMK3,68968 AMD
50 MMK9,22420 AMD
100 MMK18,44840 AMD
250 MMK46,12100 AMD
500 MMK92,24200 AMD
1000 MMK184,48400 AMD
2000 MMK368,96800 AMD
5000 MMK922,42000 AMD
10000 MMK1.844,84000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Myanmar Kyatı
1 AMD5,42052 MMK
5 AMD27,10260 MMK
10 AMD54,20520 MMK
20 AMD108,41040 MMK
50 AMD271,02600 MMK
100 AMD542,05200 MMK
250 AMD1.355,13000 MMK
500 AMD2.710,26000 MMK
1000 AMD5.420,52000 MMK
2000 AMD10.841,04000 MMK
5000 AMD27.102,60000 MMK
10000 AMD54.205,20000 MMK