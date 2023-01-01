50 Ermeni dramından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile AMD → MMK çevirin

50 amd
261,01 mmk

1.00000 AMD = 5.22010 MMK

09:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86561.097691.44941.490161.65650.9625518.8266
1 GBP1.1552711.268105.6471.72151.913671.11221.7494
1 USD0.91110.788644183.31761.357651.509210.8769517.1525
1 INR0.0109350.009465510.012002310.01629490.01811390.01052540.205869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Myanmar Kyatı
1 AMD5.22010 MMK
5 AMD26.10050 MMK
10 AMD52.20100 MMK
20 AMD104.40200 MMK
50 AMD261.00500 MMK
100 AMD522.01000 MMK
250 AMD1305.02500 MMK
500 AMD2610.05000 MMK
1000 AMD5220.10000 MMK
2000 AMD10440.20000 MMK
5000 AMD26100.50000 MMK
10000 AMD52201.00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Ermeni Dramı
1 MMK0.19157 AMD
5 MMK0.95783 AMD
10 MMK1.91567 AMD
20 MMK3.83134 AMD
50 MMK9.57835 AMD
100 MMK19.15670 AMD
250 MMK47.89175 AMD
500 MMK95.78350 AMD
1000 MMK191.56700 AMD
2000 MMK383.13400 AMD
5000 MMK957.83500 AMD
10000 MMK1915.67000 AMD