bin Makedonya dinarından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile MKD → PEN çevirin

1.000 mkd
65,75 pen

1,000ден MKD = 0,06575S/. PEN

20:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → PEN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06670,0672
Düşük0,06550,0647
Ortalama0,06630,0660
Değişim-1.40%1.11%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → PEN istatistikleri

MKD → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0667, en düşük 0,0655 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0663 oldu. MKD → PEN kurundaki değişiklik -1.40 değerindeydi.

MKD → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0672, en düşük 0,0647 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0660 oldu. MKD → PEN kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2711,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,16110,6681,2120,9631,1080,566
1 EUR1,07919,711,49811,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Peru Nuevo Solü
1 MKD0,06575 PEN
5 MKD0,32876 PEN
10 MKD0,65752 PEN
20 MKD1,31505 PEN
50 MKD3,28762 PEN
100 MKD6,57524 PEN
250 MKD16,43810 PEN
500 MKD32,87620 PEN
1000 MKD65,75240 PEN
2000 MKD131,50480 PEN
5000 MKD328,76200 PEN
10000 MKD657,52400 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Makedonya Dinarı
1 PEN15,20860 MKD
5 PEN76,04300 MKD
10 PEN152,08600 MKD
20 PEN304,17200 MKD
50 PEN760,43000 MKD
100 PEN1.520,86000 MKD
250 PEN3.802,15000 MKD
500 PEN7.604,30000 MKD
1000 PEN15.208,60000 MKD
2000 PEN30.417,20000 MKD
5000 PEN76.043,00000 MKD
10000 PEN152.086,00000 MKD