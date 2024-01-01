10 bin Makedonya dinarından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile MKD → MMK çevirin

10.000 mkd
368.928 mmk

1,000ден MKD = 36,89K MMK

20:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → MMK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek37,337837,3378
Düşük36,640936,4528
Ortalama37,054936,8911
Değişim0.69%0.45%
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1 MKD → MMK istatistikleri

MKD → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 37,3378, en düşük 36,6409 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,0549 oldu. MKD → MMK kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

MKD → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 37,3378, en düşük 36,4528 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,8911 oldu. MKD → MMK kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6831,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17110,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Myanmar Kyatı
1 MKD36,89280 MMK
5 MKD184,46400 MMK
10 MKD368,92800 MMK
20 MKD737,85600 MMK
50 MKD1.844,64000 MMK
100 MKD3.689,28000 MMK
250 MKD9.223,20000 MMK
500 MKD18.446,40000 MMK
1000 MKD36.892,80000 MMK
2000 MKD73.785,60000 MMK
5000 MKD184.464,00000 MMK
10000 MKD368.928,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Makedonya Dinarı
1 MMK0,02711 MKD
5 MMK0,13553 MKD
10 MMK0,27106 MKD
20 MMK0,54211 MKD
50 MMK1,35528 MKD
100 MMK2,71055 MKD
250 MMK6,77638 MKD
500 MMK13,55275 MKD
1000 MMK27,10550 MKD
2000 MMK54,21100 MKD
5000 MMK135,52750 MKD
10000 MMK271,05500 MKD