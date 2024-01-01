5.000 Makedonya dinarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile MKD → CNY çevirin

5.000 mkd
635,75 cny

1,000ден MKD = 0,1272¥ CNY

18:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12900,1290
Düşük0,12680,1258
Ortalama0,12810,1272
Değişim0.28%0.55%
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1 MKD → CNY istatistikleri

MKD → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1290, en düşük 0,1268 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1281 oldu. MKD → CNY kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

MKD → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1290, en düşük 0,1258 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1272 oldu. MKD → CNY kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2661,3870,9261,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,1710,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7161,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Çin Yuanı RMB
1 MKD0,12715 CNY
5 MKD0,63576 CNY
10 MKD1,27151 CNY
20 MKD2,54302 CNY
50 MKD6,35755 CNY
100 MKD12,71510 CNY
250 MKD31,78775 CNY
500 MKD63,57550 CNY
1000 MKD127,15100 CNY
2000 MKD254,30200 CNY
5000 MKD635,75500 CNY
10000 MKD1.271,51000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Makedonya Dinarı
1 CNY7,86465 MKD
5 CNY39,32325 MKD
10 CNY78,64650 MKD
20 CNY157,29300 MKD
50 CNY393,23250 MKD
100 CNY786,46500 MKD
250 CNY1.966,16250 MKD
500 CNY3.932,32500 MKD
1000 CNY7.864,65000 MKD
2000 CNY15.729,30000 MKD
5000 CNY39.323,25000 MKD
10000 CNY78.646,50000 MKD