250 Makedonya dinarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → CAD çevirin

250 mkd
6,09 cad

1,000ден MKD = 0,02434C$ CAD

19:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → CAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02440,0244
Düşük0,02390,0237
Ortalama0,02420,0240
Değişim2.07%1.86%
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1 MKD → CAD istatistikleri

MKD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0244, en düşük 0,0239 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0242 oldu. MKD → CAD kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.

MKD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0244, en düşük 0,0237 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0240 oldu. MKD → CAD kurundaki değişiklik 1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2661,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16810,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7141,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Kanada Doları
1 MKD0,02434 CAD
5 MKD0,12172 CAD
10 MKD0,24345 CAD
20 MKD0,48690 CAD
50 MKD1,21724 CAD
100 MKD2,43448 CAD
250 MKD6,08620 CAD
500 MKD12,17240 CAD
1000 MKD24,34480 CAD
2000 MKD48,68960 CAD
5000 MKD121,72400 CAD
10000 MKD243,44800 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Makedonya Dinarı
1 CAD41,07660 MKD
5 CAD205,38300 MKD
10 CAD410,76600 MKD
20 CAD821,53200 MKD
50 CAD2.053,83000 MKD
100 CAD4.107,66000 MKD
250 CAD10.269,15000 MKD
500 CAD20.538,30000 MKD
1000 CAD41.076,60000 MKD
2000 CAD82.153,20000 MKD
5000 CAD205.383,00000 MKD
10000 CAD410.766,00000 MKD