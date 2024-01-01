1 Makedonya dinarından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MKD → AMD çevirin

1 mkd
6,81 amd

1,000ден MKD = 6,811֏ AMD

19:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,89356,8935
Düşük6,76006,7232
Ortalama6,83786,8061
Değişim0.74%0.45%
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1 MKD → AMD istatistikleri

MKD → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,8935, en düşük 6,7600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,8378 oldu. MKD → AMD kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

MKD → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,8935, en düşük 6,7232 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,8061 oldu. MKD → AMD kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6831,3371,540,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8151,4421,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Ermeni Dramı
1 MKD6,81059 AMD
5 MKD34,05295 AMD
10 MKD68,10590 AMD
20 MKD136,21180 AMD
50 MKD340,52950 AMD
100 MKD681,05900 AMD
250 MKD1.702,64750 AMD
500 MKD3.405,29500 AMD
1000 MKD6.810,59000 AMD
2000 MKD13.621,18000 AMD
5000 MKD34.052,95000 AMD
10000 MKD68.105,90000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Makedonya Dinarı
1 AMD0,14683 MKD
5 AMD0,73415 MKD
10 AMD1,46830 MKD
20 AMD2,93660 MKD
50 AMD7,34150 MKD
100 AMD14,68300 MKD
250 AMD36,70750 MKD
500 AMD73,41500 MKD
1000 AMD146,83000 MKD
2000 AMD293,66000 MKD
5000 AMD734,15000 MKD
10000 AMD1.468,30000 MKD