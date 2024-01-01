50 Madagaskar ariarisinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile MGA → RUB çevirin

50 mga
0,94 rub

1,000Ar MGA = 0,01886руб RUB

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → RUB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01990,0210
Düşük0,01880,0186
Ortalama0,01950,0199
Değişim-4.11%-8.84%
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1 MGA → RUB istatistikleri

MGA → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0199, en düşük 0,0188 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0195 oldu. MGA → RUB kurundaki değişiklik -4.11 değerindeydi.

MGA → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0210, en düşük 0,0186 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0199 oldu. MGA → RUB kurundaki değişiklik -8.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6821,33818,281,541
1 EUR1,07811,4980,8471,8141,44219,7131,662
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1631,11
1 GBP1,2731,181,76812,1411,70223,2661,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Rus Rublesi
1 MGA0,01886 RUB
5 MGA0,09430 RUB
10 MGA0,18860 RUB
20 MGA0,37720 RUB
50 MGA0,94300 RUB
100 MGA1,88600 RUB
250 MGA4,71500 RUB
500 MGA9,43000 RUB
1000 MGA18,86000 RUB
2000 MGA37,72000 RUB
5000 MGA94,30000 RUB
10000 MGA188,60000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Madagaskar Ariarisi
1 RUB53,02220 MGA
5 RUB265,11100 MGA
10 RUB530,22200 MGA
20 RUB1.060,44400 MGA
50 RUB2.651,11000 MGA
100 RUB5.302,22000 MGA
250 RUB13.255,55000 MGA
500 RUB26.511,10000 MGA
1000 RUB53.022,20000 MGA
2000 RUB106.044,40000 MGA
5000 RUB265.111,00000 MGA
10000 RUB530.222,00000 MGA