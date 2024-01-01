10 Madagaskar ariarisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile MGA → GHS çevirin

10 mga
0,03 ghs

1,000Ar MGA = 0,003283GH¢ GHS

18:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0033
Düşük0,00320,0030
Ortalama0,00330,0032
Değişim0.55%8.58%
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1 MGA → GHS istatistikleri

MGA → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. MGA → GHS kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

MGA → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0032 oldu. MGA → GHS kurundaki değişiklik 8.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7841,681,33718,251,537
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,6951,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,1631,109
1 GBP1,2751,1811,76812,1411,70423,2651,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Gana Sedisi
1 MGA0,00328 GHS
5 MGA0,01642 GHS
10 MGA0,03283 GHS
20 MGA0,06567 GHS
50 MGA0,16417 GHS
100 MGA0,32834 GHS
250 MGA0,82084 GHS
500 MGA1,64168 GHS
1000 MGA3,28336 GHS
2000 MGA6,56672 GHS
5000 MGA16,41680 GHS
10000 MGA32,83360 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Madagaskar Ariarisi
1 GHS304,56600 MGA
5 GHS1.522,83000 MGA
10 GHS3.045,66000 MGA
20 GHS6.091,32000 MGA
50 GHS15.228,30000 MGA
100 GHS30.456,60000 MGA
250 GHS76.141,50000 MGA
500 GHS152.283,00000 MGA
1000 GHS304.566,00000 MGA
2000 GHS609.132,00000 MGA
5000 GHS1.522.830,00000 MGA
10000 GHS3.045.660,00000 MGA