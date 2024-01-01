bin Madagaskar ariarisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MGA → BTN çevirin

1.000 mga
18,45 btn

1,000Ar MGA = 0,01845Nu. BTN

17:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01870,0189
Düşük0,01840,0184
Ortalama0,01860,0187
Değişim-1.33%-2.17%
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1 MGA → BTN istatistikleri

MGA → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0187, en düşük 0,0184 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0186 oldu. MGA → BTN kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

MGA → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0189, en düşük 0,0184 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0187 oldu. MGA → BTN kurundaki değişiklik -2.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2651,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44319,7071,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,1711,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70323,2731,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Bhutan Ngultrumu
1 MGA0,01845 BTN
5 MGA0,09224 BTN
10 MGA0,18449 BTN
20 MGA0,36897 BTN
50 MGA0,92242 BTN
100 MGA1,84485 BTN
250 MGA4,61213 BTN
500 MGA9,22425 BTN
1000 MGA18,44850 BTN
2000 MGA36,89700 BTN
5000 MGA92,24250 BTN
10000 MGA184,48500 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Madagaskar Ariarisi
1 BTN54,20480 MGA
5 BTN271,02400 MGA
10 BTN542,04800 MGA
20 BTN1.084,09600 MGA
50 BTN2.710,24000 MGA
100 BTN5.420,48000 MGA
250 BTN13.551,20000 MGA
500 BTN27.102,40000 MGA
1000 BTN54.204,80000 MGA
2000 BTN108.409,60000 MGA
5000 BTN271.024,00000 MGA
10000 BTN542.048,00000 MGA