5 Fas dirheminden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → TTD çevirin

5 mad
3,40 ttd

1,000د.م. MAD = 0,6798TT$ TTD

15:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → TTD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,69080,6908
Düşük0,67690,6663
Ortalama0,68580,6815
Değişim0.43%1.15%
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1 MAD → TTD istatistikleri

MAD → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6908, en düşük 0,6769 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6858 oldu. MAD → TTD kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

MAD → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6908, en düşük 0,6663 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6815 oldu. MAD → TTD kurundaki değişiklik 1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8040,7820,9271,3841,5321,33618,143
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,50311,1851,771,961,70923,208
1 EUR1,079655,9720,84411,4941,6531,44219,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Trinidad ve Tobago Doları
1 MAD0,67977 TTD
5 MAD3,39884 TTD
10 MAD6,79767 TTD
20 MAD13,59534 TTD
50 MAD33,98835 TTD
100 MAD67,97670 TTD
250 MAD169,94175 TTD
500 MAD339,88350 TTD
1000 MAD679,76700 TTD
2000 MAD1.359,53400 TTD
5000 MAD3.398,83500 TTD
10000 MAD6.797,67000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Fas Dirhemi
1 TTD1,47109 MAD
5 TTD7,35545 MAD
10 TTD14,71090 MAD
20 TTD29,42180 MAD
50 TTD73,55450 MAD
100 TTD147,10900 MAD
250 TTD367,77250 MAD
500 TTD735,54500 MAD
1000 TTD1.471,09000 MAD
2000 TTD2.942,18000 MAD
5000 TTD7.355,45000 MAD
10000 TTD14.710,90000 MAD